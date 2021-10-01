В Кремле ответили на вопрос о возможном локдауне из-за коронавируса

Регионы России принимают меры в связи с осложнением эпидемической ситуации по коронавирусу. Кремль следит за развитием ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном локдауне. Его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что пока зафиксирована плохая динамика, вызывающая беспокойство.

Ранее утром 1 октября стало известно, что в России четвертый день подряд фиксируется антирекорд по количеству смертей от ковида. За последние сутки от COVID-19 скончались 887 человек. В стране зафиксировано еще 24 522 новых случая коронавируса, за последние 24 часа выздоровели 6 692 722 пациента.

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что текущая, третья волна ковида в России является самой тяжелой. Она тянется с июня и может пойти на спад в ноябре.