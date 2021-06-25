В Кремле ответили на отказ ЕС провести саммит с Путиным

Позиция Евросоюза по диалогу с Россией местами непонятна и во многом непоследовательна. В то время как отношение к этому вопросу президента РФ Владимира Путина предельно ясно и последовательно. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция президента Путина предельно ясна и последовательна. Позиция европейцев — она множественна, не совсем последовательна, местами непонятна», — сказал Песков, комментария возможности переговоров с ЕС. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что европейские политики, вероятно, еще должны пройти определенный путь для окончательного формулирования позиции.

Представитель Кремля добавил, что в вопросе налаживания диалога в идеале стороны должны идти навстречу друг другу. На это должна быть «обоюдная политическая воля».

Ранее лидеры Евросоюза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии выбрать варианты мер, в том числе экономические санкции, в ответ на возможные «злонамеренные, незаконные и подрывные действия России».