В Кремле отреагировали на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Кремлем свои заявления об остановке поставок газа в Европу и транзита через Белоруссию. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов кремлевского пула.

«Нет, они никак не согласованы. Это наш союзник, но это суверенное государство», — передали его слова в Telegram-канале Пул N3.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжит поставлять топливо в Европу независимо от действий Белоруссии и высказывания ее представителей.

«Как бы кому это ни нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента», — отметил Песков.

Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа, который проходит через Белоруссию, в случае введения санкций и закрытия границ. С таким предупреждением лидер республики выступил 11 ноября в ходе своего совещания. Он порекомендовал руководству стран Европы «думать, прежде чем говорить».