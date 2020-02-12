В Кремле опровергли сообщения о предложении объединить Россию с Белоруссией

Ранее сегодня Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в декабре 2019 года Путин предлагал Лукашенко создать «сверхдержаву», объединив обе страны.

«Нет, это не так», — ответил Песков на вопрос о достоверности этой публикации.

Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия ценит свою независимость и не планирует присоединяться к России. Путин также говорил, что планов объединить два государства у Москвы нет.

В марте прошлого года Bloomberg уже сообщал о возможном объединении России с Белоруссией для того, чтобы Путин мог остаться у власти после 2024 года, когда у него заканчиваются полномочия. Песков тогда назвал содержание статьи «вольными упражнениями, не имеющими никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле».