  • В Кремле опровергли переговоры с Грузией о невхождении в НАТО и ЕС

    27 сентября 2019, 21:57

    Кирилл Фролов

    Россия не ведет переговоры с Грузией о том, чтобы республика получила нейтральный статус и не входила в НАТО и ЕС. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
    В Кремле опровергли переговоры с Грузией о невхождении в НАТО и ЕС

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    Ранее сегодня бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о том, чтобы в будущем Грузия сохранила нейтральный статус и не вошла в Евросоюз и НАТО. Источника этой информации он не назвал.

    На вопрос агентства, соответствует ли действительности то, о чем говорил Саакашвили, Песков ответил отрицательно.

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    Также Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин планирует к 2024 году, когда закончится его президентский срок, восстановить СССР и «присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», передало издание «Грузия Online».

    «Частью этого плана на данном этапе является заставить эти страны объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров», — добавил политик.