В Кремле опровергли переговоры с Грузией о невхождении в НАТО и ЕС

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Ранее сегодня бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о том, чтобы в будущем Грузия сохранила нейтральный статус и не вошла в Евросоюз и НАТО. Источника этой информации он не назвал.

На вопрос агентства, соответствует ли действительности то, о чем говорил Саакашвили, Песков ответил отрицательно.

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Также Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин планирует к 2024 году, когда закончится его президентский срок, восстановить СССР и «присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», передало издание «Грузия Online».

«Частью этого плана на данном этапе является заставить эти страны объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров», — добавил политик.