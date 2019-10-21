В Кремле объяснили смену состава СПЧ

Главу СПЧ отправили в отставку Подробнее

Ранее сегодня Владимир Путин освободил Михаила Федотова от должности главы совета. Также из состава СПЧ были выведены руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.

Главой СПЧ был назначен секретарь Общественной палаты, журналист Валерий Фадеев.

Также в состав совета вошли бывший главред РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, президент Центра прикладных исследований Александр Точенов и омбудсмен из Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

После объявления о смене руководителя СПЧ об уходе из совета заявила бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова.