В Кремле объяснили, почему «ЭпиВакКорона» в Москве доступна только для повторной инъекции

Препарат «ЭпиВакКорона» в Москве доступен только для получивших первый компонент , поскольку ждать им больше нельзя и нужно делать второй укол. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели сделать и вторую, поэтому приоритет сейчас сделан для них, сообщило РИА «Новости».

По его словам, сейчас в Кремле не видят необходимости в масштабировании производства вакцин от коронавируса, потому что этот процесс и так постепенно идет и все производители постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства.

«Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс. Он идет», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Сегодня департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте сообщил, что в столицу поступила вакцина «ЭпиВакКорона», но ее объема хватит только для вакцинации жителей вторым компонентом.

«ЭпиВакКорона» была разработана специалистами центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат зарегистрировали в России в октябре прошлого года. В этой вакцине нет живого вируса, а иммунитет она формирует благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.