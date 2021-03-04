В Кремле объяснили, кого Путин обвинил в «хорьковых целях»

В Кремле объяснили, кого Владимир Путин обвинил в преследовании «хорьковых целей». Президент, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, имел в виду тех, кто призывает детей выходить на митинги.

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», — процитировало агентство Ura.ru Пескова.

Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, заявил, что с участием детей в незаконных акциях необходимо бороться, сообщала «Газета.ru». Он призвал постоянно мониторить социальные сети для обнаружения тех, кто пытается призвать детей к выходу на улицы. При этом, по его мнению, интернет-провайдеры должны четко разделять свободный обмен информацией и распространение противоправных материалов.

Президент во время заседания отметил, что люди, которые занимаются распространением детской порнографии и доводят детей до самоубийства, делают это для достижения своих эгоистичных целей.