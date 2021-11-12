В Кремле назвали условие ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин привьется от коронавируса повторно, когда это порекомендуют врачи. Пока у российского лидера высокий уровень антител. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Путин привился от SARS-CoV-2 в июне этого года вакциной «Спутник V».

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в декабре 2020 года. За это время оба компонента прививки уже получили 57 256 745 человек — это 48% населения. В связи с критическим ухудшением эпидемической ситуацией в сентябре власти регионов начали вводить новые ковидные ограничения.

Накануне оперативный штаб объявил о подготовке закона о введении QR-кодов о вакцинации на транспорте, в общепите и магазинах. Эта мера должна увеличить темпы и объемы прививочной кампании в стране. Ранее Песков заявил, что впереди серьезная работа над этим проектом.