ЦИК 2 июня рассмотрит изменение голосования за поправки в Конституцию

На следующем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет рассмотрена подготовка к голосованию по внесению поправок в Конституцию России и изменения в порядок его проведения. Проект повестки опубликован на сайте Центризбиркома.

В первом пункте повестки указано, что будет осуждаться вопрос «о возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Затем члены комиссии обсудят внесение изменений в порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в основной закон государства.

Президент Владимир Путин своим указом назначил дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно состоится 1 июля.