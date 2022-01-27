В климатические проекты привлекут до 600 млрд рублей

В рамках инициативы правительства по низкоуглеродному развитию в климатические проекты привлекут до 600 миллиардов рублей инвестиций, включая зеленые облигации на 400 миллиардов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В прошлом году обеспечено принятие нескольких важнейших регулирующих документов. В частности, утверждена Стратегия развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Принят базовый Федеральный закон „Об ограничении выбросов парниковых газов“. Утверждены критерии проектов устойчивого развития, так называемая „зеленая“ таксономия.

Подготовлены условия для „зеленого“ финансирования. В 2021 году размещено зеленых облигаций на сумму 94 миллиардов рублей», — сказала Абрамченко.

Она добавила, что к 2024 планируется привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в климатические проекты, включая размещение зеленых облигаций на сумму более 400 миллиардов рублей. Всего в бюджете на реализацию инициативы на три года заложены средства в объеме 10,9 миллиарда рублей, в том числе на 2022 год в объеме более 4,5 миллиарда рублей.

В 2021 году подготовлена к утверждению Федеральная научно-техническая программа в сфере климата, а также утверждены пять национальных стандартов в сфере климата, всего к 2024 планируется 78.

Также к этому времени будет создана система мониторинга парниковых газов, которая позволит объективно оценивать поглощающую способность экосистемы страны, прогнозировать изменения климата и предупреждать их негативные последствия для граждан и экономики.

«К 2024 году будут созданы условия для вовлечения в климатические проекты до 15 миллионов гектаров лесов на землях сельхозназначения и до 29% площади резервных лесов. Все это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем», — добавила Абрамченко.

Система аккредитации российских верификаторов, которая должна получить международное признание, будет создана к 2024-му. А международная и национальная инфраструктура для реализации климатических проектов в рамках Парижского соглашения будет синхронизирована. Это позволит обеспечить международное признание российских углеродных единиц и возможность их международного оборота.