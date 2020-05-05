В Карачаево-Черкессии проверят жалобы врачей на нарушения при выплатах

После жалобы медицинских работников Карачаево-Черкессии (КЧР) на допущенные при начислениях и выплате жалованья нарушения, а также на отсутствие достаточного количества средств индивидуальной защиты, прокуратура республики сообщила, что проверит эту информацию.

Об этом сообщила в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram сообщил об удвоении выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными. Повышенные зарплаты за апрель они должны получить уже в мае.

В апреле в прокуратуру Карачаево-Черкессии обратились сотрудники детской республиканской больницы. Они пожаловались, что за апрель им начислили по 12 тысяч рублей. Причем, сокращение зарплат начались уже в марте. В ответ на претензии руководство больницы пригрозило увольнением.

Сотрудники скорой помощи в Черкеске сообщили, что вместо медицинских защитных костюмов им выдали очки для плавания и малярные робы.

В конце апреля на отсутствие надбавок за работу с коронавирусными больными пожаловались ульяновские медики.