В Карачаево-Черкессии проверят жалобы врачей на нарушения при выплатах
Об этом сообщила в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Накануне глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram сообщил об удвоении выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными. Повышенные зарплаты за апрель они должны получить уже в мае.
В апреле в прокуратуру Карачаево-Черкессии обратились сотрудники детской республиканской больницы. Они пожаловались, что за апрель им начислили по 12 тысяч рублей. Причем, сокращение зарплат начались уже в марте. В ответ на претензии руководство больницы пригрозило увольнением.
Сотрудники скорой помощи в Черкеске сообщили, что вместо медицинских защитных костюмов им выдали очки для плавания и малярные робы.
В конце апреля на отсутствие надбавок за работу с коронавирусными больными пожаловались ульяновские медики.