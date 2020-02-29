В кальянной на Кутузовском задержаны 70 человек

Во время полицейского рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте Москвы стражи правопорядка задержали 70 человек. Все они будут проверены на наркотики.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции», — сказал собеседник агентства.

Сейчас в кальянной продолжают работу полицейские, опрашивающие персонал.

Как сообщил Telegram-канал 112, спецоперация проводилась в кальянной «Main», и было задержано 100 человек. Причем, 65 из них — несовершеннолетние. По некоторым данным, кальянная давно пользуется дурной славой, как место, где можно найти многие виды наркотиков.