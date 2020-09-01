Мишустин отправится в поездку в Южный федеральный округ

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправится в Южный федеральный округ. У него запланирована рабочая поездка, в ходе которой он посетит Кубанский государственный университет.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров на официальном сайте правительства. Отмечается, что при посещении университета глава правительства встретится со студентами, учеными и предпринимателями, а также посетит образовательный эколого-аналитический центр «Аналит».

Кроме того к поездке присоединятся главы Минфина Антон Силуанов, Минкомсвязи Максут Шадаев и Минобрнауки Валерий Фальков.

В середине августа Мишустин в рамках рабочей поездки посетил Дальний Восток. Он побывал на Чукотке, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях.