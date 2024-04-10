Власть 10 апреля 2024, 01:13 В Госдуме заявили, что в мае мобилизации не будет Депутат ГД Картаполов: в мае мобилизация не состоится ни при каких условиях РИА «Новости»

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов успокоил россиян, сообщив, что в мае мобилизация не состоится ни при каких условиях. Об этом депутат заявил в интервью RTVI.

«Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО», — заявил парламентарий.

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Картаполов добавил, что и начало войны с НАТО не планируется. По его словам, это натовские страны рассказывают, что не позволят победить России, но это только их проблемы. Российская армия решит поставленные задачи в рамках специальной военной операции при имеющейся штатной численности.

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправдой слова украинского лидера Владимира Зеленского о предстоящей волне мобилизации в России.

Ранее на Украине сообщили, что ВСУ укомплектованы личным составом как минимум на 60%, а в ряде подразделений и того меньше — не доходит и до 40%. По мнению отставного украинского офицера, новый закон о мобилизации в стране является катастрофическим и не поможет решить проблему недокомплекта армии из-за длительной процедуры его принятия и реализации.