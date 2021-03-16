В Госдуме высказались об отношении крымчан к мнению Запада о статусе полуострова

Признание Западом Крыма и Севастополя — не ключевой вопрос для жителей полуострова. С таким заявлением выступил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик, его слова привело РИА «Новости».

«Развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо больше, чем смена курса иностранного истеблишмента», — заметил он.

По словам парламентария, тысячелетия Запад враждебно настроен по отношению к России, хотя за это время сменилось множество поколений политических элит. Поэтому температура диалога между РФ и Западом кардинально не изменится, считает Белик.

«Потепление отношений при новых политиках, наращивание сотрудничества — может быть, дружба — вряд ли. Новые элиты будут так же манипулировать темой Крыма, чтобы выжать из нас какие-либо уступки или преференции», — сказал Белик.

По его мнению, сегодня все россияне верят в развитие своей страны, а не в дружбу с Западом. Жители полуострова хотят не чьего-то признания, а комфортной жизни в родном государстве.

Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт завил, что только после смены политических элит в странах Запада получится признать Крым российским. Сейчас страны не могут согласиться с таким статусом, поскольку тогда им потребовалось бы отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины. Также он сказал, что референдум о включении Крыма в состав РФ состоялся в соответствии с международным правом, поэтому нельзя считать Крым аннексированной и оккупированной территорией.