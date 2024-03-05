Власть 05 марта 2024, 00:44 В Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ Картаполов: дроны ВСУ могли долететь до Петербурга из Харьковской области Unsplash

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Украинские БПЛА могли долететь до Петербурга из северных районов Сумской и Харьковской областей Украины. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в беседе с изданием «Фонтанка».

Как отметил парламентарий, западные союзники Украины отправляют стране беспилотники повышенного радиуса действия, которые могут долететь до Санкт-Петербурга с подконтрольных ВСУ территорий.

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«Там, по-моему, где-то на берегу Финского залива совсем недавно нашли беспилотник. У него размах крыльев семь метров. У него стоит итальянский двухтактный двигатель. Двадцать килограммов нагрузки может нести», — сказал он.

По словам депутата, США отправляют ВСУ разведывательные данные о районах с российской системой ПВО, а украинские операторы дронов занимаются построением маршрутов, чтобы попробовать обойти такие участки. Картаполов подчеркнул, что ВС России и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпринимают все возможные меры для минимизирования таких случаев.

Ранее Беглов заявил, что все последствия атаки беспилотника на жилой дом в Петербурге устранят в кратчайшие сроки. По его словам, уже восстановили тепловые контуры в квартирах, в которых выбило стекла. Помимо этого, начали оформлять документы для владельцев поврежденных автомобилей.