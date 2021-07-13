В Госдуме прокомментировали слова президента Украины о русском языке

В Госдуме ответили Владимиру Зеленскому на его слова о русском языке. Депутат Руслан Бальбек назвал длинный язык президента Украины заблудившимся в лабиринте. Об этом написало РИА «Новости».

По мнению депутата Госдумы, вся речь Зеленского сводится к следующим выводам: во всем виновата Россия, Украина — это Европа, Украина — самая свободная страна на земле, сообщила «Газета.ru».

Кроме того, Бальбек отметил, что президент Украины имеет маловразумительный набор слов и лозунгов. Его образ, по мнению депутата, имеет мечущегося человека, который примерил не свой пиджак, а теперь и носить не получается, и снять не солидно.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что русский язык не является собственностью России. Он заверил что на Украине вопрос о государственном языке решен на законодательном уровне.