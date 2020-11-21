В Госдуме предложили узаконить категорию «вынужденно безработных»

Сотрудники компаний, приостановивших свою деятельность из-за пандемии коронавируса, не получают зарплату, но не могут получить статус безработных. Депутаты КПРФ предложили ввести категорию «вынужденно безработных» и платить им пособие не ниже размера МРОТ.

С законопроектом можно ознакомиться в электронной базе данных нижней палаты парламента. В пояснительной записке к документу предлагается установить отдельную категорию «вынужденно безработные». В нее войдут граждане, не обеспеченные работой своим работодателем ввиду принятого властями акта, временно запрещающую его деятельность «в условиях введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, или другого особого правового режима».

«Вынужденно безработным» за счет бюджета должно выплачиваться пособие не менее средней месячной зарплаты такого гражданина и не ниже размера МРОТ. Работодатель на этот период лишается возможности расторгнуть с ними трудовой договор, но с него одновременно снимается обязанность платить зарплату.

Авторы инициативы считают, что так смогут сохранить организации, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

В Счетной палате заявили, что при условии сохранения текущего уровня карантинных мер и сохранении благоприятных тенденций в экономике улучшение на российском рынке труда может произойти к концу года.