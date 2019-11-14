В Госдуме предложили изменить закон для ректоров МГУ и СПбГУ

Парламентарии внесли в Госдуму поправки к закону «Об образовании в РФ». Нововведение позволит президенту России Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ — Виктору Садовничему и Николаю Кропачеву — более двух раз.

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Как сообщило РИА «Новости», на данный момент Путин имеет право дважды продлевать полномочия на новый срок до пяти лет ректорам главных вузов страны по достижении ими 65-летнего возраста.

Новая поправка отменит ограничения. Авторы поправки — первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Законопроект, который депутаты подготовили в 2018 году, вносит изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ». Основная цель документа — совершенствования правового регулирования практической подготовки студентов.

В проекте дали четкое определение самому понятию «практическая подготовка». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за изменений требований рынка труда в России выпускникам предъявляют более высокие требования в части практической подготовки.