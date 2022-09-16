Депутаты предложили арестовывать за карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ | 360°

Власть 16 сентября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber Депутаты предложили арестовывать за карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ Комитет ГД предложил арестовывать за распространение карт, оспаривающих границы России РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли в палату два новых законопроекта. Они направлены на противодействие экстремизму и защиту территориальной целостности России, сообщили в комитете ГД по безопасности.

Изменения хотят внести в первую статью закона «О противодействии экстремистской деятельности».

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«К экстремистским материалам будут отнесены <…> картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России», — сказано в сообщении.

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Второй проект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За распространение карт теперь будет грозить штраф либо арест до 15 суток. Причем размер денежного взыскания для юридических лиц может достигать одного миллиона рублей.

«Предлагается расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список», — отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что украинские контурные карты не признали Херсон и Донбасс частью страны.

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