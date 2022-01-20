В Госдуме потребовали повысить зарплаты медикам

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой приступить к реализации новой системы оплаты труда для медицинских работников. Об этом Миронов написал в своем Telegram.

О подготовке пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда медиков стало известно в апреле 2021 года, в июне соответствующий документ подписали. Новые стандарты собирались начать внедрять 1 ноября. Однако в конце сентября правительство сообщило о переносе старта проекта на декабрь 2021 года — март 2022 года. Позже сроки сдвинули на июль — ноябрь 2022 года.

При этом Миронов отметил серьезный дефицит медицинских кадров. По его словам, рост зарплат в этой сфере обеспечивался во многом за счет сокращения численности медработников, оставшиеся кадры выполняли весь объем нагрузки.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас взять под личный контроль пилотный проект по апробации и утверждению требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в целях начала его реализации в 2022 году», — написал Миронов в письме к Мишустину.

Россия, как и другие страны, уже третий год борется с эпидемией коронавируса. Именно из-за пандемии нагрузки на врачей возросли в несколько раз. За последние сутки в России выявили более 38 тысяч случаев, это максимум с ноября 2021 года.