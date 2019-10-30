В Госдуме ответили НАТО на слова об усилении присутствия в Черном море
Зампред думского Комитета по обороне Юрий Швыткин обсудил с RT слова генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга об усилении присутствия НАТО в Черноморском регионе.
Парламентарий выразил сожаление, что в акватории Черного моря увеличивается число учений, которые проводят различные государства. По словам законодателя, поведение НАТО настораживает Москву в части эскалации напряженности в регионе.
Он заверил, что в акватории Черного моря российская группировка сил самодостаточна и готова ответить на любые провокации и отразить всяческую агрессию.