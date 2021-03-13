В Госдуме ответили на призыв МИД Украины предоставить доступ в Крым

Все желающие побывать в Крыму, могут это сделать, соблюдая российские законы. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на неформальном заседании Совбеза ООН по теме Крыма.

«Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом», — заявил министр.

Также Кулеба обвинил Россию в разграблении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на полуострове.

«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова», — заявил Бальбек телеканалу RT.

По его словам, если иностранные мониторинговые и гуманитарные миссии захотят ознакомиться с жизнью в республике, «то им никто не препятствует».

«Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится», — добавил депутат.