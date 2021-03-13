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    13 марта 2021, 03:26

    В Госдуме ответили на призыв МИД Украины предоставить доступ в Крым

    Кирилл Фролов

    Все желающие побывать в Крыму, могут это сделать, соблюдая российские законы. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.

    В Госдуме ответили на призыв МИД Украины предоставить доступ в Крым

    Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на неформальном заседании Совбеза ООН по теме Крыма.

    «Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом», — заявил министр.

    Также Кулеба обвинил Россию в разграблении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на полуострове.

    «Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова», — заявил Бальбек телеканалу RT.

    По его словам, если иностранные мониторинговые и гуманитарные миссии захотят ознакомиться с жизнью в республике, «то им никто не препятствует».

    «Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится», — добавил депутат.