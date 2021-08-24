Путин призвал не ограничивать участие россиян в городских проектах

Президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от бюрократических барьеров, препятствующих участию россиян в благоустройстве городов. Глава государства поручил правительству снять такие ограничения, сообщил ТАСС.

При строительстве новых кварталов все вопросы относительно благоустройства, социальной инфраструктуры и развития общественного транспорта нужно решать при участии самих горожан, подчеркнул президент. Путин заявил, что к мнению жителей должны прислушиваться.

«Все это нужно делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы, используя такой механизм гражданского участия, как народный бюджет», — сказал он, выступая на съезде «Единой России».

Люди должны сами решать, что нужно построить или отремонтировать в их городе, подчеркнул он. И в том, чтобы отказаться от барьеров, которые этому мешают, нет никакой проблемы, а качество работ вырастет. В связи с этим Путин попросил правительство снять такие ненужные бюрократические ограничения.

Путин также озвучил ряд предложений для программы «Единой России». В частности, президент предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики.