В доме Памфиловой установили сигнализацию после нападения

По словам Памфиловой, в доме, где на нее напали, она живет уже два года.

Конечно, я думала о том, чтобы хотя бы элементарную какую-то сигнализацию поставить, но руки так и не дошли… Сейчас, конечно, уже озаботилась. Жаль, что поздно, но хорошо, что все так обошлось — могло быть гораздо хуже Элла Памфилова глава ЦИК.

Председатель ЦИК рассказала, что несмотря на попытку ограбления, она, как и прежде, живет без охраны.

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Памфилова подчеркнула, что является человеком «среднего достатка», и другого жилья кроме этого дома у нее нет.

«Для того чтобы построить этот дом, как я его называю, домик моей мечты, я продала единственную московскую квартиру и свою дачу под Истрой», — пояснила глава Центральной избирательной комиссии.

В ночь на 6 сентября в дом Памфиловой в городском округе Истра забрался мужчина. Встретив хозяйку, которая вышла на крыльцо, он несколько раз ударил ее электрошокером. Глава ЦИК ударила грабителя стулом, после чего он сбежал.

Вскоре по подозрению в преступлении был задержан казахстанец Бахыт Карабалаев, промышлявший до этого грабежами. По его словам, выбор дома Памфиловой был случайным.