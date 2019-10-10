В деле о смерти Дмитрия Марьянова нашли нарушения

Адвокат Юрий Баранов, представляющий владелицу реабилитационного центра Оксану Богданову, сообщил «360», что планирует ходатайствовать в прокуратуру о нарушениях в расследовании дела смерти актера Дмитрия Марьянова.

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В разговоре с «360» он сообщил, что сторона защиты категорически не согласна с оценкой материалов уголовного дела представленной Следственным комитетом России.

«Считаем, что расследование уголовного дела проведено с грубыми процессуальными нарушениями и не в полном объеме. Оксане Богдановой вменены в вину действия, к которым она не имеет никакого отношения. В том числе и потому, что она не находилась в реабилитационном центре в тот трагический день. И никаких противоправных указаний по телефону никому не давала. Следствием полностью проигнорированы доводы, ходатайства и заявления стороны защиты, поданные в интересах установления истины по делу», — сообщил адвокат.

Юрий Баранов добавил, что также не устранены противоречия в первичной и повторной судебно-медицинских экспертизах.

«Мною подготовлено мотивированное ходатайство в прокуратуру Московской области о необходимости возврата уголовного дела следователю для дополнительного расследования», — резюмировал он.

Дмитрий Марьянов проходил лечение в реабилитационном центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. 15 октября он почувствовал себя плохо и сообщил об этом персоналу. По имеющимся данным, директор центра не предприняла никаких действий.