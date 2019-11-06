Гитлеровские методы увидели в действиях Трампа в Сирии

США, расширяя военную миссию в Сирии, хотят получить доступ к сырьевым ресурсам этой страны. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, так же действовал лидер нацистов Адольф Гитлер.

«Позиция США сегодня ничем не отличается от позиции Адольфа Гитлера, который захватывал и оккупировал чужие территории для того, чтобы получить доступ к их сырьевым ресурсам для улучшения экономики своего государства. Поэтому сегодня это уже знакомая политика военного вмешательства в интересы других государств для того, чтобы получить доступ к сырью этих государств», — сказал Шерин РИА «Новости».

По мнению депутата, Трамп должен убрать с нефтяных месторождений своих солдат и покупать ресурсы у Сирии, у официальных властей.

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Шерин заявил, что США уже полвека получают доступ к ресурсам под видом мира и борьбы за демократию. Таким образом, Штатам удается бесплатно потреблять ресурсы. Шерин заметил, что в свое время Гитлер рвался к бакинской нефти, а теперь Трамп дорвался до сирийской.

СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение американской военной миссии для обеспечения безопасности на нефтяных объектах на востоке Сирии. Там останутся не менее 800 американских военных, несмотря на заявления главы Белого дома о выводе войск.