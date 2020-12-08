Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Главного врача московской клинической больницы № 1 «Группы компаний «Медси» Татьяну Шаповаленко президент наградил орденом Дружбы. Еще четыре работника этой больницы и заместитель главврача по хирургии Клиники научной медицины награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден Пирогова получили 14 медицинских работников. Сотрудница Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Ольга Семенова была удостоена медали Луки Крымского.

Председателя совета директоров курганского ОАО «Синтез» Дмитрия Зубова Путин наградил орденом Почета за большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения коронавирусной инфекции, орденом Дружбы — президента ОАО «Синтез» Рустема Муратова и вице-президента по развитию бизнеса и исследованиям АО «Алиум» Алексея Чупина. Пять сотрудников фармацевтических компаний получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции награды получили 20 человек.

Сложная эпидемическая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге влияет на общую напряженность из-за коронавируса в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава ведомства подчеркнула, что среднесуточный показатель составляет 18,8 выявленного случая СОVID-19 на 100 тысяч населения. Самая сложная обстановка сложилась в Карелии.

Она подчеркнула, что соблюдение ограничений и контроль властей всех уровней сегодня очень актуальны. Стабилизировать ситуацию поможет строгое следование всем мерам и предписаниям.