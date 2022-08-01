Кремль пожелал здоровья попавшему в больницу Чубайсу

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс или его родные не обращались за помощью к властям России. По крайней мере об этом не знает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пожелал госпитализированному за границей Чубайсу выздоровления.

«О каких-то обращениях за помощью — мне не известно, что [они] были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями», — подчеркнул Песков. Его процитировала газета «Известия».

Он добавил, что если Чубайсу понадобится помощь, то правительство России окажет поддержку бывшему главе «Роснано» так же, как и всем гражданам страны.

«Он российский гражданин, по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила о госпитализации Чубайса. Она написала, что его доставили в одну из клиник Европы с синдромом Гийена — Барре.

Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы. При нем разрушается оболочка нервных волокон, это приводит к нарушению движений и расстройству чувствительности.