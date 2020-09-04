В Белоруссии обнародовали «тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

«Тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина!» — написали авторы поста в Telegram-канале.

О перехваченных переговорах Александр Лукашенко заявил 3 сентября. Президент Белоруссии говорил, что на записи есть доказательства того, что никакого отравления Алексея Навального не было. Материалы белорусской разведки уже были переданы коллегам из ФСБ. Российские спецслужбы доложат о ситуации президенту Владимиру Путину.

Навальному стало плохо во время полета 20 августа, и он впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске. Спустя два дня его госпитализировали в немецкую клинику «Шарите».

Местная лаборатория нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок», заявили власти Германии. Сам разработчик яда сильно удивился такому заявлению, ведь у вещества совершенно другие симптомы.