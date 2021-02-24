Минфин разработает страховку добровольных пенсий в 2022 году

Министерство финансов России запланировало на 2022 год разработку законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО).

Как сообщили в Центробанке газете «Известия», документ по страхованию взносов в размере 1,4 миллиона рублей уже готов. Издание также получило в распоряжение письмо пенсионных саморегулируемых организаций (СРО), которые обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой ускорить внесение документа.

Участники рынка хотели бы увидеть его как можно раньше, так как он позволит повысить доверие россиян к системе добровольных пенсий. Тем более, что без СГПУ НПО невозможна реформа пенсионных накоплений, которую Минфин запланировал осуществить в 2021 году. Судя по всему, правительство пока не выработало общий подход к реформе. Эксперты считают, что на фоне слияния внебюджетных фондов, граждан могут ожидать сюрпризы.

В Центробанке уже разослал для обсуждения концепцию гарантирования пенсионных резервов взносов на сумму не более 1,4 миллиона рублей и выплаты не более двух социальных пенсий. Это около 11,5 тысяч рублей.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что 1,4 миллиона рублей для покрытия явно недостаточно, и после введения моратория доверие граждан уже не вернуть. Но можно попробовать.

В середине февраля стало известно, что в правительстве России захотели объединить Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).