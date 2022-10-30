Увольнения российских чиновников объяснили настройкой системы управления | 360°

Власть 30 октября 2022, 17:06 Увольнения российских чиновников объяснили настройкой системы управления Представитель Кремля Песков назвал отставки чиновников выстраиванием системы РИА "Новости"

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Кадровая ротация и снятие с должностей российских чиновников — это нормальный процесс перенастройки системы. Не нужно считать, что уволенные в чем-то провалились. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин отметил, что сейчас все работают не покладая рук.

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«Абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать, это не значит, что кто-то проваливается, это совершенно естественный процесс», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что самое тяжелое — добиться слаженности в коллективной работе. Намного легче «рубануть шашкой» и уволить человека.

На прошедшем на этой неделе заседании координационного совета президент России Владимир Путин поручил участникам усилить темпы работы по всем направлениям и создать качественную систему координации на каждом уровне.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет не только о проведении работы в рамках специальной военной операции, а в целом обо всей системе власти, включая как гражданский, так и силовой блок.