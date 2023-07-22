Власть 22 июля 2023, 08:15 Увольнение посла Пристайко объяснили истерикой и местью Зеленского Украинский журналист Коваленко: Зеленский уволил посла в Британии из мести РИА «Новости»

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Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко связано с «истерикой» и «местью» президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter заявил живущий в США украинский журналист Виктор Коваленко.

«В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов», — написал Коваленко.

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По его словам, Пристайко сделал немало для получения военной помощи от Британии. Журналист выразил уверенность, что это событие доказывает проявление у президента Украины диктаторских черт.

Пристайко получил сообщение об отстранении от должности, когда направлялся на церемонию открытия улицы имени Зеленского в небольшом английском городе, рассказал Коваленко.

«Ему пришлось повернуть машину назад», — уточнил журналист.

Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после критики слов о министре обороны Великобритании Бене Уоллесе. Дипломат счел нездоровым сарказмом высказывание о готовности украинского лидера каждое утро благодарить британского министра за военную помощь.

Ранее сам Бен Уоллес на саммите НАТО в Вильнюсе напомнил президенту Украины, что ему стоит быть более благодарным Западу за оказанную поддержку.