    11 февраля 2020, 16:50

    Увольнение Богдана не повлияет на политику Украины — пресс-служба офиса Зеленского

    Дарья Морозова

    Отставка руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана ничего не поменяет в политическом курсе страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на страницу пресс-службы ведомства в Facebook.

    «Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства», — говорится в тексте поста.

    Также там написано, в стране пришло время важных реформ, и команда президента сконцентрировалась именно на этом.