Увольнение Богдана не повлияет на политику Украины — пресс-служба офиса Зеленского
Отставка руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана ничего не поменяет в политическом курсе страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на страницу пресс-службы ведомства в Facebook.
«Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства», — говорится в тексте поста.
Также там написано, в стране пришло время важных реформ, и команда президента сконцентрировалась именно на этом.