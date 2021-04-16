Уволен замминистра спорта Калмыкии
Уволен заместитель министра спорта и молодежной политики в Калмыкии Дорджи Шикеев. Соответствующее распоряжение подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.
До этого политика понизили в должности до заместителя, а 16 апреля глава республики подписал новое распоряжение.
«Прекратить срочный служебный контракт, заключенный с Шикеевым Дорджи Николаевичем», — говорится в документе.
Увольнение оказалось добровольным решением, отметил «ФедералПресс».
С мая 2017-го по октябрь 2020 года Шикеев занимал должность министра спорта. Потом он стал заместителем главы ведомства, а его пост занял Константин Батыров.