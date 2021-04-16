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    16 апреля 2021, 12:48

    Уволен замминистра спорта Калмыкии

    Алена Макаренко

    Уволен заместитель министра спорта и молодежной политики в Калмыкии Дорджи Шикеев. Соответствующее распоряжение подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.

    До этого политика понизили в должности до заместителя, а 16 апреля глава республики подписал новое распоряжение.

    «Прекратить срочный служебный контракт, заключенный с Шикеевым Дорджи Николаевичем», — говорится в документе.

    Увольнение оказалось добровольным решением, отметил «ФедералПресс».

    С мая 2017-го по октябрь 2020 года Шикеев занимал должность министра спорта. Потом он стал заместителем главы ведомства, а его пост занял Константин Батыров.