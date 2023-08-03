Власть 03 августа 2023, 10:16 Увеличить сроки выплат детского пособия предложили в Госдуме Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил увеличить сроки выплат детского пособия РИА «Новости»

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Выплаты по уходу за ребенком в России нужно сохранять до того момента, пока он не пойдет в детский сад. С такой идеей выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, он подготовил законопроект. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Парламентарий считает, что нужно внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». По его мнению, статьи 13 и 14 нужно дополнить новыми нормами.

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В частности, необходимо сохранить ежемесячное пособие по уходу и после достижения ребенком полутора лет. Эта мера должна работать, если его отказались зачислить в детстад и один из родителей должен сидеть с ним.

«Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года — значит и выплата будет до двух лет», — подчеркнул Чернышов.

Он пояснил, что такая инициатива очень актуальна для матерей-одиночек. Ведь часто они вынуждены «буквально выживать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое не может превышать 40% от средней зарплаты». Когда ребенку исполняется полтора года и его не берут в детский сад, такая семья оказывается в критической ситуации.