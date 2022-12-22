Власть 22 декабря 2022, 11:03 Увеличение призывного возраста в России могут законодательно закрепить в 2023 году Депутат Картаполов предположил, что призывной возраст увеличат до 21 года в 2023 году РИА «Новости»

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Для увеличения призывного возраста с 18 лет до 21 года нужно, чтобы эту инициативу закрепили законодательно Это может случиться уже в 2023 году. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе», — сказал он.

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По его словам, парламентарии ждут официальных предложений по этому вопросу от Минобороны РФ.

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«Я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — добавил он.

Картаполов подчеркнул, что комитет Госдумы по обороне выступает за эту инициативу.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что призывной возраст в стране необходимо увеличить до 21 года, а предельный возраст призыва — повысить до 30 лет.