Увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей назвали маловероятным в Госдуме

Увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей в Госдуме назвали маловероятным. По мнению первого зампреда фракции «Единой России» Адальби Шхагошева, инициатива связана в выборами.

Авторы предложения — группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Он уверен, что в России минимальная оплата труда сильно занижена, прожить на эти деньги россиянам крайне сложно, поэтому ее нужно увеличить до 20 тысяч рублей. Идею нереалистичной назвал первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев в разговоре с «Известиями».

«Речь идет об очень серьезных цифрах. Исходя из названных сумм, которые потребуются на ее реализацию, мне кажется, что это нереалистично», — сказал Шхагошев.

Он отметил, что будет ждать, когда законопроект внесут в Госдуму, чтобы убедиться, что это предложение было тщательно разработано и не связано с предстоящими выборами в Госдуму.

В Минтруде «Известиям» сообщили об альтернативном законопроекте, который ведомство направило в правительство. По нему МРОТ в 2022 году составит 13,6 тысячи рублей.