Правила предоставления отсрочки сотрудникам ОПК утвердили | 360°

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Правила предоставления отсрочки сотрудникам ОПК утвердили

Кабмин утвердил правила по отсрочке при частичной мобилизации сотрудникам ОПК

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Правила предоставления отсрочки при частичной мобилизации сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) утвердил кабмин. Об этом сказано в сообщении правительства, опубликованном в Telegram-канале.

«Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — указано в сообщении.

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Речь идет о руководителях, специалистах и рабочих, принимающих участие в выполнении заданий государственного оборонного.

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Право на отсрочку для таких сотрудников предоставлено решением президента России Владимира Путина, указано в сообщении.

Включение в список компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку по частичной мобилизации, операторам связи обеспечивает хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг.

В Минцифры России уточнили, что если при заполнении формы на госуслугах сотрудник не нашел свою компанию, то руководство может связаться с министерством по почте.В ходе проверки при наличии действующей лицензии компанию внесут в список.

Частичная мобилизация в РФ

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