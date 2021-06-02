Утвержден план работы вытрезвителей

В плане работы вытрезвителей, разработанном Минздравом, Минтрудом и МВД России, сказано, что нетрезвым россиянам предоставят отдельное спальное место, обеспечат водой и выдадут одежду. При желании они смогут покинуть это специализированное учреждение.

Пьяные клиенты вытрезвителей получат возможность «естественного вытрезвления», уточняет URA.RU. Им покажут доврачебную, психологическую и социально-правовую помощь. Если нужно, помогут трудоустроиться.

«К помещению в вытрезвители не будут приниматься несовершеннолетние; беременные женщины; инвалиды; нуждающиеся в оказании экстренной медпомощи; те, кто имеет при себе оружие или наркотики; а также агрессивные граждане (в том числе причиняющие себе травмы)», — говорится в документе.

В середине мая стало известно, что нетрезвых россиян полицейские получат право забирать в вытрезвители не только с улиц, но и из квартир. Речь идет о скандалистах, опасных для себя и окружающих.