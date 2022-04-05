Утечки персональных данных у операторов возьмут под контроль

В России усилят защиты персональных данных жителей страны. Для этого группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, который в том числе обяжет операторов обработки личной информации сразу же сообщать о ее утечке в уполномоченные органы.

Изменения хотят внести в закон «О персональных данных» и иные законодательные акты РФ, уточнило РИА «Новости». Они направлены на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных и усиление госконтроля в этой сфере.

Законопроект предполагает, что операторы станут немедленно ставить в известность о происшествиях с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти. После нововведений, указано в пояснительной записке, они будут обязаны обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

До начала трансграничной передачи персональных данных оператору придется уведомить Роскомнадзор о своем намерении. Уведомление необходимо направить в виде бумажного или электронного документа за подписью уполномоченного лица..

Передачу персональных данных за рубеж могут запретить или ограничить для защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан. Еще одним условием для этого назвали обеспечение обороны страны и безопасности государства. Решение оставят за Роскомнадзором.