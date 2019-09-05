Утечка восьми тысяч литров джина стала причиной многочасовой пробки в Британии

Авария произошла 4 сентября на автомагистрали М6 в северной части Англии. Цистерна перевозила 32 тысячи литров джина. В результате столкновения с грузовиком из нее вытекло восемь тысяч литров.

Дорожное происшествие стало причиной многочасовой пробки. Дорогу пришлось перекрыть. Всю ночь спасательные службы вели работы, чтобы не допустить воспламенения джина. Пожарные покрывали алкоголь специальной пеной, чтобы предотвратить возгорание. Многие водители провели несколько часов в автомобилях, ожидая, когда смогут продолжить путь.

Сейчас последствия аварии устранены. Движение на трассе восстановили.