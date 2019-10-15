Устаревшие нормы мешали строительству детсадов возле аэропортов Подмосковья. Теперь их пересмотрят

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил пересмотреть советские нормы, которые ограничивают строительство социальных объектов рядом с аэропортами. Это стало одной из тем совещания об исполнении поручений президента и правительства. С предложением о пересмотре норм к главе российского кабмина обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подмосковье — регион России с самым большим количеством аэропортов и взлетных площадок. С годами застройка вокруг них стала плотнее, и соседство становится для жителей неудобным. Так, по правилам еще времен СССР, в радиусе менее 15 километров от аэропортов нельзя строить социальные учреждения — детские сады, больницы и так далее. Раньше такими ограничениями людей защищали от шума. Но теперь самолеты стали более современными, улучшились и методы шумоизоляции помещений. И этого устаревшие правила не учитывают.

Как пояснил Андрей Воробьев, самой проблемной остается седьмая подзона. Для каждого из аэропортов она определяется отдельно, с учетом максимального уровня шума.

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«Когда пассажирский Ту-134 летит — он самый шумный, вот по нему и измеряют. И это на всю округу распространяется», — привел губернатор пример и подчеркнул, что сегодня летают другие самолеты, которые не настолько шумные.

По остальным шести подзонами властям региона уже удалось договориться с Росавиацией и Министерством обороны. Но надзорные ведомства, чьи полномочия распространяются на оставшийся участок, действуют по старым нормам и запрещают строительство. При этом через несколько метров от границы с подзоной живут люди, которые остаются без социальных объектов.

Губернатор Московской области предложил перенять опыт европейских столиц, где учитывается не максимальный, а эквивалентный уровень шума. По такому же пути уже пошел аэропорт Шереметьево. «Было ограничение 165 тысяч гектаров, а сейчас осталось только 12 тысяч. Где нельзя строить, там звук 60 децибел; а где 45 децибел, строить можно, но нужно поставить тройной стеклопакет», — рассказал Андрей Воробьев.

Он предложил главе правительства изменить 96-й акт СанПиН, чтобы дать Подмосковью возможность обеспечить жителей приаэродромных зон необходимой инфраструктурой. Дмитрий Медведев поручил ведомствам в течение 10 дней решить вопрос.

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству за два года полностью обновить нормативную базу в сфере надзора и контроля. Он предложил оставить только документы, которые отвечают современным требованиям.