Устаревшие нормы мешали строительству детсадов возле аэропортов Подмосковья. Теперь их пересмотря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил пересмотреть нормы зон строительства рядом с аэропортами. Это стало одной из тем совещания об исполнении поручений президента и правительства. С предложением о пересмотре норм к главе российского Кабмина обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подмосковье — регион России с самым большим количеством аэропортов и взлетных площадок. По правилам в радиусе менее 15 километров от них вести строительство соцучреждений нельзя. Все это приводит к тому, что местные жители остаются без детских садов, медицинских учреждений и других социальных объектов.

Как пояснил Андрей Воробьев, самой проблемной остается седьмая подзона. Для каждого из аэропортов она определяется отдельно, с учетом максимального уровня шума.

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«Когда пассажирский Ту-134 летит — он самый шумный, вот по нему и измеряют. И это на всю округу распространяется», — рассказал он и подчеркнул, что сегодня летают другие самолеты, которые не настолько шумные.

По остальным шести подзонами властям региона удалось договориться с Росавиацией и Министерством обороны.

Но надзорные ведомства, чьи полномочия распространяются на оставшийся участок, действуют по старым нормам и запрещают строительство. При этом через несколько метров от границы с подзоной живут люди, которые остаются без социальных объектов.

Губернатор Московской области предложил перенять опыт европейских столиц, где учитывается не максимальный, а эквивалентный уровень шума. Ранее по такому же пути уже пошел аэропорт Шереметьево.

«Было ограничение 165 тысяч гектаров, а сейчас осталось только 12 тысяч. Где нельзя строить, там звук 60 децибел; а где 45 децибел, строить можно, но нужно поставить тройной стеклопакет», — рассказал Андрей Воробьев.

Он предложил главе правительства изменить 96 акт СанПиН, чтобы дать Подмосковью возможность обеспечить жителей приаэродромных зон необходимой инфраструктурой. Дмитрий Медведев поручил ведомствам в течение 10 дней решить вопрос пересмотра норм по строительству на приаэродромных территориях.

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству за два года полностью обновить нормативную базу в сфере надзора и контроля. Он предложил оставить только документы, которые отвечают современным требованиям.