Власть 07 марта 2023, 11:04 «Установят исполнителей и заказчиков». Дело о покушении на Алаудинова попросили передать в СК Адвокат Шапиро призвал передать материалы дела о покушении на Алаудинова в СК

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Адвокат Денис Шапиро попросил главного военного прокурора России Валерию Петрову взять под личный контроль материалы дела об отравлении помощника главы Чеченской Республики, Героя России и ЛНР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майора Апти Алаудинова. Правозащитник выразил надежду, что силовики установят заказчиков и исполнителей преступления.

Адвокат признался, что это дело особенное для него по двум причинам. Во-первых, он лично знаком с Алаудиновым. Во-вторых — это первое в стране покушение на столь высокопоставленного военачальника.

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«Данное преступление несет угрозу каждому из нас, и я уверен, что Военная прокуратура и сотрудники Следственного комитета установят и исполнителей, и заказчиков данного преступления», — заявил Шапиро.

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По словам адвоката, дело следует передать в Следственный комитет — под контроль его председателя Александра Бастрыкина.

Сам Алаудинов рассказал, что врачи и в медсанбате, и в Москве сработали профессионально. Они буквально поставили на ноги пострадавших. По мнению командира спецназа «Ахмат», на все происходящее воля Аллаха.

«И если у них это не получилось, значит, я еще нужен на этой Земле для того, чтобы еще дойти, как говорится, до победного конца, для того, чтобы наши враги были побеждены. Не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время. Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — отметил помощник главы Чеченской Республики.

О покушении на Апти Алаудинова стало известно 13 февраля. Тогда он получил конверт, при вскрытии которого ощутил резкий запах. Несмотря на обработку рук, военачальника и двух его адъютантов госпитализировали. Они уже завершили лечение и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей.