Величину прожиточного минимума установили в Москве

В Москве установили величину прожиточного минимума на 2021 год. Он составит 18 029 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год […] в расчете на душу населения — 18 029 рублей», — говорится в документе, который был опубликован на портале мэра и правительства столицы. Выдержку из него приводит «Интерфакс».

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля, следует из документа.

Для повышения зарплат педагогам Госдума в весеннюю сессию рассмотрит два законопроекта — об установке базовой ставки и статусе учителя. Оба документа перекликаются со словами президента о том, что заработную плату учителям нужно повысить во избежание кадрового кризиса в образовании, отметила зампредседателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Лариса Тутова. Чтобы сделать базовые ставки и оклады учителей выше МРОТ, понадобится дополнительно около 200 миллиардов рублей, считает депутат.