Устанавливающий для мэров единый срок полномочий законопроект внесли в Госдуму

Проект закона, который устанавливает для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый срок полномочий до пяти лет, внесли на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил один из авторов документа — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Для всех должностных лиц местного самоуправления <...> устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — сказал он РИА «Новости».

Клишас подчеркнул, что цель законопроекта — совершенствование организации местного самоуправления в РФ. Документ подготовили в рамках развития положений Конституции России о единой системе публичной власти.

Кроме того, сенатор рассказал, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект, который позволит губернаторам отстранять мэров от работы за ненадлежащее исполнение обязанностей. По его словам, если в течение месяца главы администраций не смогут устранить причины, которые послужили основанием для выговора, то глава региона имеет право отрешить от должности провинившегося чиновника.

Во вторник, 14 декабря, Госдума приняла в окончательном чтении закон о региональной власти. Теперь губернаторы смогут избираться более двух раз подряд.