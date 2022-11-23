Власть 23 ноября 2022, 21:58 Успех спецоперации не вызывает сомнений — Песков Пресс-секретарь президента Песков: успех спецоперации не вызывает сомнений РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что успех спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Его слова привело РИА «Новости».

«Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

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Он также отметил, что рассуждения американских властей о возможности переговоров с Украиной не означают, что Россия будет обсуждать этот вопрос с США.

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Ранее пресс-секретарь российского президента заявлял, что перед саммитом G20 Владимиру Путину не передавали никаких проектов мирного соглашения с Украиной. О получении таких документов писали украинские журналисты.

Вопрос возобновления переговоров России и Украины в последнее время поднимается все чаще. Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, украинским властям необходимо урегулировать конфликт дипломатическим путем, но определенные силы могут не дать им это сделать. Лидер республики подчеркнул, что ВСУ продолжают обеспечивать иностранным оружием, а это говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт.