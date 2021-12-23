Услуги по подключению объектов капитального строительства к инженерным сетям переведут в цифру с 1 января

Услуги по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения планируется перевести в электронный формат с l января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Для перевода услуг в электронный формат в Минстрой РФ необходимо предоставить перечень органов местного самоуправления, предоставляющих при запросе заявителя, планирующего осуществить техприсоединение согласно прилагаемой форме.

Также все ОМСУ, ответственные за техприсоединение, необходимо зарегистрировать в ГИС ЖКХ. После регистрации данные нужно предоставить в Минстрой РФ.

Ранее стало известно, что Минстрой утвердил нормативы на цены за строительство мусорных заводов.